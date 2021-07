KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum. Her yerde, her konuda, her konuşmada ve her görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsoloslar, büyükelçiler Kıbrıs’ın hakkını savunuyorlar” dedi.