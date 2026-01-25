Transferler dört gözle bekleniyor! Beşiktaş 8 milyona çıkacak: Sow hedefte

Djibril Sow'un hem yeni bir deneyim hem de daha yüksek bir maaş için takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Sevilla onu 2024 yazında Eintracht Frankfurt Kulübü'nden transfer etmişti. 10 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Beşiktaş ve Sevilla arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.