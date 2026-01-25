Transferler dört gözle bekleniyor! Beşiktaş 8 milyona çıkacak: Sow hedefte
Beşiktaş, her bölgede olduğu gibi orta sahaya da adam bakıyor. Kartal'ın, Sevilla forması giyen Djibril Sow konusunda masaya oturacağı öğrenildi.
İstanbul'un 3 büyükleri içinde en fazla takviyeye ihtiyacı olan takım hiç şüphesiz Beşiktaş... Üstelik Siyah-Beyazlılar'da birçok futbolcuyla yollar ayrıldı. Yani gereken transferlerin sayısı daha da arttı. Yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Elbette orta sahaya da adam bakılıyor.
Beşiktaş'ın, Sevilla forması giyen Djibril Sow için 8 milyon euroya çıkacağı öğrenildi. İsviçreli merkez orta saha oyuncusunun La Liga temsilcisiyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.
1.84 boyundaki futbolcu bu sezon La Liga'da 17 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.210 dakika kaldı. 2 golü var.
Djibril Sow'un hem yeni bir deneyim hem de daha yüksek bir maaş için takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Sevilla onu 2024 yazında Eintracht Frankfurt Kulübü'nden transfer etmişti. 10 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Beşiktaş ve Sevilla arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.
