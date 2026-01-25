Siyah-beyaz fotoğraflardan tezgahlara: 40 yıl sonra İstanbul'da torik bereketi!

'MUAZZAM DERECEDE TORİK AKINI OLDU' 1976'dan bu yana ailesinin balıkçılık yaptığını, kendisinin ise 25 yıldır bu işi sürdürdüğünü belirten kaptan Doğan Ege ise son 1 aydır torik akını yaşandığını dile getirdi. Ege, toriğin genellikle derinde bulunduğunu ve belirli bölgelerde av verdiğini belirterek, "Silivri, Güzelce, Tekirdağ, Marmara Adası ve Kapıdağ Yarımadası açıkları civarında bu sene oldu. Bunun belli başlı bölgeleri vardır, o bölgelerde av verir. Belli dönemlerde av verir. O da senenin on günü sürer ya da sürmez ama on günde belki bir gün avlayabilirsin. Ama bu sene muazzam derecede bir torik akını oldu." değerlendirmesinde bulundu. Bu yılki bolluğun kanal sularının etkisiyle oluştuğunu belirten Ege, şu ifadeleri kullandı: "Bu balık tecrübelerimize göre Karadeniz'den geldi. Daha erken bekliyorduk, kasımda bekliyorduk. İki gün av verdi, üç gün olmadı ama kanal sularının patlamasıyla, akışın artmasıyla birlikte bu balık kendini boğazdan Marmara'ya komple saldı. Şu an gayet güzel av veriyor ama bugün itibarıyla bitme noktasına geldi." Doğan Ege, sezon sonuna kadar en çok hamsi, istavrit ve sardalyanın avlanacağını belirterek, toriğin de bu yıl verilerde üst sıralara taşınacağını kaydetti.