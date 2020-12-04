KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti liderleriyle görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sırasıyla Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin'i Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

UBP Genel Başkan Vekili Saner, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın siyasi partilerle durumu değerlendirmek adına görüşmelere başladığını kaydetti.

Görüşmede gelişen süreci konuştuklarını dile getiren Saner, Tatar'ın birtakım değerlendirmeler yapacağını ve bunun sonucunda hükümeti kurma görevini vereceğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, dün hükümet kurma görevini iade ettiği sırada Cumhurbaşkanı Tatar'la görüş alışverişinde bulunduklarından bugünkü görüşmenin kısa sürdüğünü söyledi.

Tatar'ın kendilerinden sonra görüşmelere devam edeceğini belirten Erhürman, yarın veya pazartesi günü bir milletvekiline hükümeti kurma görevinin verileceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın davetiyle koalisyon görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığında olduklarını ve değerlendirme yaptıklarını ifade eden Senin, görüşlerini Tatar'a aktardıklarını belirtti.

Senin, "Sayın Tatar, herhangi bir yönelimden bahsetmedi, yarın 3 siyasi partinin başkanıyla görüştükten sonra bir karar vereceğini söyledi. Çok fazla detaya inmedik. Ülke gündemiyle ilgili bir değerlendirme de yaparak görüşmeyi tamamladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın yarın da Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

- KKTC'de hükümet kurma süreci

Cumhurbaşkanı Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermiş ancak Saner, 21 Kasım'da görevi iade etmişti.

Tatar, daha sonra 21 Kasım'da hükümet kurma görevini CTP Genel Başkanı Erhürman'a vermiş ancak Erhürman da dün görevi iade etmişti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.