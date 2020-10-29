KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlid Kandili Özel Programı için KKTC’de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı kabul etti.



Cumhurbaşkanı Tatar’ın MevlidKandilin’i tebrik eden Başkan Erbaş, Cumhurbaşkanlığı görevi için hayırlı olsun dileklerini ileterek “İnşallah bu süreç içerisinde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli kardeşlerimiz için hem tüm Türk alemi için çok güzel işler yaparsınız, dualarımız sizinle. İnşallah bu ana kadar yapılan hizmetleri daha da ileri götürürsünüz. Her türlü desteğimiz sizinle. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun” dedi.



Mevlid Kandili dolayısıyla Akşam Hala Sultan Camii’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel bir program düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Erbaş,“İnşallah Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerler bu vesileyle yeniden hatırlatılır. Bugün İnşallah Hala Sultan Camii’nden TRT 1 ve Diyanet TV Mevlid Kandili programını canlı olarak yayınlayacak. İnşallah bütün dünyaya buradan canlı olarak mevlid programını yayınlamış olacak” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise ziyaretten ve Mevlid Kandili özel programın Hala Sultan Camii’nde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,“Bu anlamlı günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeolmanızdan dolayı teşekkür ediyorum.Peygamber Efendimizin doğun günü münasebetiyle kandilin burada kapsamlı bir şekilde anılmasıyla bütün dünyaya buradan verilecek mesajınKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne kadar önemli bir aşamada olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyorum.Dolayısıyla bu anlamlı programı düzenleyenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ama aynı zamanda maneviyatı ve beraberliğimizin, kardeşlik duygularımızın en iyi şekilde ileriye taşınması anlayışıyla bu ülkeyi yönetmeye çalıştığımızı buradan tekrar milletimizle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı seçilmem münasebetiyleelbette yapacağımız çok yönlü çalışmalarımızın yanında Türkiye Cumhuriyeti ile gönül ve kader birliği içerisinde olduğumuz Türk halkı ile nesillerinde değişmesiyle yakınlaşmamızı teminen bir takım ciddi çalışmalar içerisinde olmamız gerektiğini tekrar vurguluyorum, çünkü biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bu çalkantılı bölgede gücümüzü Türkiye’den alıyoruz. Tarihte yaşanan süreçler, fedakarlıkar, özveriler buna bağlı milletimizin hakkını hukukunu korumak ve güçlü olmak için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. İşin özünde bu maneviyatta önemlidir. Sağlam beyin, sağlam bünye aynı zamanda sağlam bir duruş ve karekteri gerektirir. Onun için maneviyata önem vermemiz gerektiğini tekrar ediyorum. Bizim gönlümüz, kaderimiz bir ve geleceğimizde bir olacaktır.Dolayısıyla bütün bu münasebetlerimizin en iyi bir şekilde geliştirilmesi, ve dünyaya da doğru mesajların verilmesi bakımından bugünkü etkinlikleri ve faaliyetleriçok önemsediğimi bir kez daha vurguluyorum.”



Ziyarette Başkan Erbaş’a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı,KKTC Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü ve Lefkoşa Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Ekeneşlik etti.