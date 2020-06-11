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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan skandal teklif: Türkiye’nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan...

Zaman zaman yaptığı haddini aşan çıkışlarıyla gündemi meşgul eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan bir küstah açıklama daha geldi. Akıncı, Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:55:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ndan skandal teklif: Türkiye’nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan...

Yaptığı küstah açıklamalarla gündemi meşgul eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yine haddini aştı.

EHA Medya'daki habere göre; Akıncı yaptığı açıklamasında Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasını istedi.

Türkiye’nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan’ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs’ta konuşlanmasını teklif eden Mustafa Akıncı'nın bu teklifine Güney Kıbrıs Rum Kesimi sıcak baktı.

Rumlar, Türkiye dışında üçüncü ülkelerden oluşacak küstah teklifi olumlu karşıladı.

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