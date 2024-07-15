KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 15 Temmuz mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayınladığı mesajda, büyük Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğine işaret ederek, o gece vatanını canından aziz bilen Türk milletinin tankların, mermilerin karşısında dimdik durarak destan yazdığını belirtti.

Tatar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasiye ve milli iradeye her zaman bağlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğine kasteden hainler, Türk milletinin güçlü iradesi ve kahraman güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde başarısızlığa uğratılmışlardır. Cumhuriyetin bölünmez birlik ve beraberliği için canlarını feda ederek, demokrasinin ve bağımsızlığın teminatı olan şehitlerin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, minnet ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum."