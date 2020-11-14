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Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:25:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam KKTC'ye gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığında 13.00'da yapılan görüşmenin ardından, heyetler arası yemekli çalışma toplantısına geçildi.

Bakan Çavuşoğlu ise görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık. Milli davamızda söylem ve eylem birliğimiz sarsılmazdır!" ifadelerini kullandı.

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