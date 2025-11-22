KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan Hristodulidis’e Sert Tepki: "Açıklaması Yok Hükmündedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin yoğun tepki toplayan ifadelerine çok sert bir yanıt verdi.

Hristodulidis’in, 1974'teki Kıbrıs savaşında yer alan 15 Yunan askerinin de katıldığı bir törende yaptığı konuşma, adadaki siyasi gerilimi artırdı.

HİRİSTODULİDİS’TEN TEPKİ ÇEKEN ÖN ŞART

GKRY lideri Hristodulidis, konuşmasında Kıbrıs sorununa Türk askeri birliklerinin geri çekilmediği ve güvenlik garantilerinin kaldırılmadığı bir çözümün kesinlikle kabul edilemeyeceğini net bir şekilde belirtti. Bu açıklama, iki taraf arasında yeni bir tartışma başlattı.

ERHÜRMAN: SÖZLERİNİZ YOK HÜKMÜNDE

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Hristodulidis’in ifadelerine sert tepki göstererek, açıklamanın kendisi için "yok hükmünde" olduğunu vurguladı.

Erhürman, dünkü Lefkoşa’daki BM konutunda gerçekleşen görüşmeye değinerek, medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda anlaşmalarına rağmen Hristodulidis’in bu açıklamayı yaptığını kaydetti.

Erhürman, Hristodulidis’in kendi metodoloji önerisine "ön şart" dediğini hatırlatarak, şunları ekledi:

"Bu açıklamasıyla kendisi kabulünün imkansız olduğunu bildiği bir ‘ön şartı’ ortaya koymuş oldu." Cumhurbaşkanı, garantör sıfatı taşımayan devletlerle askeri anlaşmalara imza atan Hristodulidis’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın böyle bir ön şart koymaya çalışmasını "abesle iştigal" olarak nitelendirdi.

ÇÖZÜM ATMOSFERİ VURGUSU

Kıbrıs sorununda bir çözüm atmosferine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erhürman, bu konuda samimi olduğunu dile getirdi.

Erhürman, "Ben bu konuda son derece samimiyim. Onun için bu aşamada şunu söylemekle yetiniyorum: Sayın Hristodulidis’in açıklaması benim için yok hükmündedir" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.