KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Zirve’de konuştu! TDT ile Akdeniz arasında köprü olmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi'nde konuştu.

Zirve vesilesiyle Ankara'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet ve misafirperverliği için teşekkürlerini sundu.

Erhürman, "Zirvenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümüne denk gelmesini ayrıca anlamlı buluyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla hayat bulan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma vizyonunun Kıbrıs Türk halkı için daima önemli ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Erhürman, "Bugünkü zirvenin teması olan 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik', ortak geleceğimizi şekillendirmek bakımından güçlü bir mesaj taşımaktadır." diye konuştu.

Erhürman, "dilde birlik" ilkesinin ortak tarih, kültür ve değerlerin taşıdığı aidiyet duygusuna işaret ettiğini, "fikirde birlik" anlayışının da ortak hedefler etrafında dayanışma içinde hareket edebilme ve geleceğe dair ortak vizyon geliştirme iradesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "işte birlik" ilkesinin söz konusu değerleri somut işbirliklerine, ortak projelere ve halkların günlük yaşamına dokunan kazanımlara dönüştürebilmek olduğunu vurguladı.

Birliğin gerçek gücünün, ortak geçmişten alınan ilhamın ortak geleceği inşa edecek somut adımlara dönüştürülmesiyle ortaya çıkacağına dikkati çeken Erhürman, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, 2022 yılında Semerkant Zirvesi'nde gözlemci üye statüsüyle katıldığımız Türk Devletleri Teşkilatının çalışmalarına bu anlayışla katkı koymayı ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorluklar

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır uluslararası toplumla doğrudan temasını, ekonomik ve sosyal girişimini ve dünyanın geri kalanıyla bütünleşmesini sınırlandıran haksız izolasyonla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Bir halkın kültür, sanat, spor, bilim, eğitim ve ekonomi alanlarında uluslararası toplumla ilişki kurabilmesinin siyasi anlaşmazlıkların ötesinde değerlendirilmesi gereken temel insan hakları sorunları olduğuna dikkati çeken Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı, 2004 yılında ortaya koyduğu çözüm iradesiyle ve sonraki müzakere süreçlerindeki yapıcı tutumuyla dünyayla bütünleşme ve Ada'da adil, kalıcı bir çözüme ulaşma arzusunu defalarca ortaya koymuştur." dedi.

Erhürman, buna rağmen ülke gençlerinin uluslararası spor müsabakalarına katılımının, kültürel etkinliklerin KKTC'de gerçekleştirilmesinin ve halkın dünyayla doğrudan temas kurmasının engellenmeye çalışıldığına tanık olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, çözüm sürecine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bu tür girişimler, Ada'da karşılıklı güvenin geliştirilmesi ve çözüm için elverişli bir ortam yaratılması yönündeki çabaları da olumsuz etkilemektedir. Nitekim Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin nezdinde yaptığımız girişimlere verilen yakın tarihli yanıtlar, üzerinde önemle durulması gereken mesajlar içermektedir. BM Genel Sekreteri (Guterres), 16 Ekim 2026 tarihli mektubunda Kıbrıs Türk halkının kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerini etkileyen olumsuz gelişmeleri kaygıyla karşıladığını belirtmiş ve bunları cesaret kırıcı olarak nitelendirmiştir."

BM Genel Sekreteri Guterres'in, güven ortamının tesisini engelleyen ve uluslararası nitelikteki etkinliklerin iptal edilmesine neden olan girişimlerin ortak çabalara aykırı olduğunu vurguladığını aktaran Erhürman, Avrupa Komisyonunun 6 Ekim 2026 tarihli mektubunda da Avrupa Birliği'nin 2004 yılında ortaya koyduğu, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonun sona erdirilmesi hedefinin yeniden teyit edildiğini söyledi.

Erhürman, "Özellikle gençlerimiz olmak üzere Kıbrıslı Türklerin sosyoekonomik gelişimine katkı koyan ve Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği ile yakın ilişki kurmasını sağlayan girişimlerin, AB'nin ortaya koyduğu hedeflere uyumlu olduğu belirtilmiştir. Bu iki mektubun ortak mesajı açıktır. Kıbrıs Türk halkıyla her alanda temas, diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesinin güçlü bir siyasi ve hukuki zemini mevcuttur ve bu zemin, BM ile AB tarafından da teyit edilmekte, desteklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda atılacak adımların karşılıklı güven ortamının oluşmasına ve çözüm çabalarına da katkı sağlayacağını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkıyla bilimsel, akademik, kültürel, sportif, ekonomik, teknolojik ve diplomatik alanlarda yakın ilişkiler kurulmasının önünde herhangi bir engel olmadığının altını çizdi.

"Ortak dayanışma fikrini daha fazla somut işbirliğine dönüştürmeliyiz"

Erhürman, zirvenin temasındaki "işte birlik" anlayışının Kıbrıs Türk halkı açısından özel önem taşıdığını vurgulayarak, "Ortak dayanışma fikrini daha fazla somut işbirliğine dönüştürmeliyiz." dedi.

Bu kapsamda üniversiteler arasında ortak araştırma programlarının geliştirilebileceğini belirten Erhürman, gençlerin akademik ve kültürel değişim projelerinde buluşturabileceğini ve spor alanında daha güçlü bağlar kurulabileceğini anlattı.

Sergi, konser, opera ve sahne sanatları gibi ortak kültürel alanlar geliştirerek sanatçıların kültürel diyaloğunu güçlendirebileceklerini dile getiren Erhürman, girişimcileri, iş insanlarını ve araştırmacıları ortak platformlarda bir araya getirerek ticaret, yatırım, dijital dönüşüm ve yenilikçilik gibi alanlarda yeni fırsatlar yaratabileceklerini ifade etti.

Erhürman, KKTC'nin yükseköğretim birikimi, genç insan kaynağı, turizm potansiyeli ve Doğu Akdeniz'deki stratejik konumuyla bu işbirliklerine önemli katkılar sunabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

"Bu bağlamda Türk dünyası ile Doğu Akdeniz arasında ekonomik, bilimsel ve kültürel bir köprü olma hedefi ile hareket etmeye hazırız. Bütün çabalarımızın temelinde Kıbrıs Adası'nda ve bölgemizde barış, istikrar ve işbirliğinin güçlendirilmesi bulunmaktadır." diyen Erhürman, Türk dünyasının geleceğini şekillendirirken ortak değerleri korumak kadar bunları gelecek nesiller için somut kazanımlara dönüştürmenin de herkesin sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.