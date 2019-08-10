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KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, “Dini bayramların bizler için anlamı büyüktür.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45
KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, “Dini bayramların bizler için anlamı büyüktür. Onlar, bizlerin maneviyatımızı yükseltmekte, aynı duygu ve düşünceler etrafında toplamakta, birbirimizle olan bağlarımızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, yardımlaşma arzumuzu pekiştirmektedir” dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Dini bayramların bizler için anlamı büyüktür. Onlar, bizlerin maneviyatımızı yükseltmekte, aynı duygu ve düşünceler etrafında toplamakta, birbirimizle olan bağlarımızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, yardımlaşma arzumuzu pekiştirmektedir. Hala, savaşların sürdüğü, maalesef bir insanlık suçu olan terörizmin tüm ülkeleri tehdit ettiği bir dünyada din olgusunun doğru anlatılmasının büyük önemi vardır. İslam dini barış, huzur dinidir. Dinimizi terörle anılır hale getirenler, kendi kötü emelleri için kullanmaya kalkışanlar büyük hata içindedirler. Bu noktada bizlere düşen yanlış yapanlar yüzünden milli ve manevi değerlerimizden uzaklaşmak değil, tam tersine barışçı, insancıl anlayıştan hareketle doğruları anlatmak, doğru yapılmasını sağlamak, bizi biz yapan, bugünlere getiren değerleri yüceltici bir yol izlemektir. Hükümet olarak sorunlarımız olduğunun farkındayız ve bunların aşılması için yoğun bir gayret içindeyiz. Güçlü bir Devlet yapısına sahip olmanın, güçlü bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olmakla mümkün olacağının bilincindeyiz. Halkımızın, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için reform yapılması arzusunda oluşu, girişimci ruhu, yetişmiş insan gücümüz, sayesinde, bu yılın geri kalan kısmında ekonomideki yaraları sarmak, gelecek yıl içinde de önemli bir kalkınma hamlesi başlatmak kararlılığındayız. Kıbrıs konusunda ise artık Rumlarla halkımızın beklentileri doğrultusunda egemen eşitliğimizi, güvenliğimizi gözeten federal bir çözüm bulunamayacağı net bir şekilde ortadır. Bunu görmezden gelmek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sıfırlamadan, bizi azınlık konumuna düşürmeden, mülkiyet ve toprak konularında 1974 öncesine dönüşü sağlayacak bir metin ortaya çıkmadan bir anlaşmaya imza koymayacağını ilan eden Rum liderliğinden hala uzlaşma yoluna gelmesini beklemek son derece yanlış bir tutumdur, halkımızı oylamaktır. Bize göre, Anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Rum tarafına dur demeliyiz. Federal çözüm olamayacağı netleştiğine göre, hep birlikte, AB çatısı altında iki devletli bir çözüm istediğimizi, kadife ayrılık zamanının geldiğini Rum komşularımız ile dünyanın önüne koymalıyız. Kıbrıs Türk Halkı’nın gerçek çıkarı bunu gerektirir. Bütün bu duygular içinde İslam dünyasına, Anavatan Türkiye ve halkımıza sağlıklı, huzur içinde kazadan, beladan uzak bir bayram süreci diler, herkese en derin saygı ve sevgilerimi sunarım”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:45
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