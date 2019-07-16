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KKTC Başbakanı Tatar’dan AB’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı almasına sert tepki göstererek, “AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır” dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 09:50
KKTC Başbakanı Tatar’dan AB’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı almasına sert tepki göstererek, “AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır” dedi.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yaptığı için Türkiye’ye yaptırım uygulanması kararı alan AB Dış İlişkiler Konseyi’ne tepki gösterdi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyi daima yaptığı gibi Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini yok sayma saygısızlığını göstererek Rum yanlısı kararlarına bir yenisini eklemiştir. AB aldığı bu kararla Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile sonuçlanmasına değil, meselenin çözümsüz kalmasını sağlayarak statükodan faydalanmayı hedefleyen Rum çabalarına katkı sağlamıştır. AB, istediği kadar Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayma gafletini göstersin. İstediği kadar, hidrokarbon konusunda Türkiye’ye Rum tarafı ile muhatap olmasını dayatmaya kalkışsın. Gerçekler ortadadır. Kıbrıs’ta iki egemen halk, iki devlet, iki ayrı demokrasi vardır. Türkiye, KKTC’yi tanımaktadır ve kesinlikle Rum tarafı ile muhatap olmayacağını her vesile ile ortaya koymuştur” dedi.



“AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır”


Türkiye ve KKTC’nin uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmadığını belirten Tatar, "Ne Türkiye ne de KKTC Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmaktadır. Türkiye, bir yandan kendi haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramalarını sürdürüyor, diğer yandan da KKTC Devleti’nin 2011 yılında bir anlaşma ile Türkiye’ye verdiği yetkiyi kullanarak Kıbrıs Türk halkı adına sismik araştırma ve sondaj çalışmaları yürütüyor. Dolayısıyla AB ve Rum tarafının yapmaları gereken Türkiye’yi suçlamak, aleyhine kararlar almak değil, Kıbrıs Türk halkı ve onun temsilcileri tarafından ortaya konulan yapıcı önerileri dikkate almaktır. Bunu yapmayanlar, baskı, tehdit, yaptırımla bizleri haklarımızdan geri adım atmaya zorlayabileceklerini sanıyorlarsa aldanıyorlar. Türkiye ve KKTC hak yolunda yürümeye devam edecekler, AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:50
  1. doğa

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