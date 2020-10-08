KKTC Başbakanı Tatar’dan 46 yıl sonra bir bölümü açılan Kapalı Maraş'a ziyaret

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş'ta halka açık olan Demokrasi Caddesi ile sahilin bir kısmını ziyaret etti.

Tatar'a bazı bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar da eşlik etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da Maraş'ta ve Demokrasi Caddesinde incelemelerde bulundu.

Kapalı Maraş'ın bir kısmı bugün öğle saatlerinde halka açıldı.

Tatar, Salı günü Ankara'ya yaptığı ziyarette, Maraş'ın açılışı için hazırladıkları yol haritası doğrultusunda ilk somut adımı attıklarını belirtti.

Tatar, "Kendi Toprağımızın Demokrasi Caddesi'ni ve kıyı kesimini halkımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımıza başlıyoruz " dedi.