  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC Başbakanı Saner Anıtkabir'i ziyaret etti
Aktüel

KKTC Başbakanı Saner Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:51:18 -
KKTC Başbakanı Saner Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Saner, beraberindeki heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saner, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

KKTC Başbakanı Saner deftere şu ifadeleri yazdı:

"Sizin ilke ve devrimleriniz ışığında ilerleyen Kıbrıs Türk halkı daima ideolojinizi en değerli rehberimiz olarak kabul etmiştir. Türk ulusu için ortaya koyduğunuz vizyoner görüşleriniz, değerli şahsınızdan aldığımız şevk ve ilhamla 'Yurtta sulh cihanda sulh' şiarıyla gösterdiğiniz yolda ilerlemeye devam etmekteyiz. Bugün bizlere düşen görev, düşünceleriniz ve rehberliğinizle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımak, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti iş birliği ve dayanışması ile halkımızı daha güzel günlere kavuşturmaktır. Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde, ülkemiz, vatanımız, devletimiz ve bayrağımız için her zaman çok çalışacağıma dair sizin manevi huzurunuzda söz veriyorum. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Aziz ruhunuz şad olsun."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bu ne sapkınlıktır
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bu ne sapkınlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Hesap günü geldi...
Gündem

Hesap günü geldi... "Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı"

Hain FETÖ’nün MİT TIR'ları kumpaslarıyla uzun süre generalliği engellenen Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nu hedef alan eski Yargıtay üyelerinin..
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay