0553 313 94 23

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kritik Maraş çıkışı!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş konusunun hükümet tarafından ortaya atıldığını ve hükümet tarafından yürütüleceğini belirtti. Ersin Tatar, Rum liderinin Maraş'la ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisinin art niyetli olduğunu ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 17:10
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kritik Maraş çıkışı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Maraş konusunun hükümet tarafından ortaya atıldığını, hükümet tarafından yürütüleceğini kaydederek, ''Rum liderin Maraş'la ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir, kabul edilemez. Hükümetimiz Maraş konusunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Maraş'ın eski sakinleri ve Vakıflar'ın başvurularını ele almasının yolunu açarak çözecektir'' dedi.

Tatar, bu yolun doğru olduğunu, kimsenin konuyu başka yerlere çekmesine gerek olmadığını belirtti.

"Gereken adımlar atılacak"

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

''Anayasal bir kurumumuz olan Vakıflar İdaresinin Maraş'la ilgili iddiaları güçlüdür. Ben de, ortaya koydukları belgelere, bilgilere bakarak konuşuyorum. Vakıflar İdaresi, Maraş'ın üç vakfa ait olduğunu ve bu iddialarını gerek Taşınmaz Mal Komisyonumuzda, gerekse uluslararası mahkemelerde savunmaya hazır bulunduğunu çeşitli vesilelerle açıkladığına göre gidilecek yol bellidir. Envanter çalışmalarından sonra gereken adımlar atılacak ve gerek Maraş’ın 1974 öncesi sakinlerinin gerekse Vakıfların ellerindeki tapular, belgeler gözetilerek izlenecek yol haritası ilgililer ve halkımızla paylaşılacaktır."

Maraş artık güven yaratıcı önlem konusu değil

Kıbrıs konusundaki Rum uzlaşmazlığı, hidrokarbon aramaları konusundaki düşmanca adımları ortadayken Maraş artık bir güven yaratıcı önlem konusu değildir diyen Tatar, şöyle devam etti:

''Hükümetimiz Maraş konusunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Maraş'ın eski sakinleri ve Vakıflar'ın başvurularını ele almasının yolunu açarak çözecektir. Rum lideri Nikos Anastasadis'in Maraş'la ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir ve asla kabul edilemez. Kimsenin konuyu başla yerlere çekmesine gerek yoktur.''

“Kimileri Maraş konusunda rahatsız”

Başbakan Tatar, ''Kimilerinin Maraş konusunun hükümetimizce ele alınmasından rahatsız olarak Rumlarla birlikte, Rum kesiminde yapılan mitinglere katılması ise halkımızın dikkatinden kaçmamıştır. Halkımızın çok ama çok büyük kesimi bunları onaylamamakta ve hükümetimizin yanında yer almaktadır. Her gün halkın içinde olan birisi olarak bunu görüyor, duyuyor ve yaşıyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi halkımızın Kıbrıs konusundaki hak ve hukukunu korumak için proaktif bir politika izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:10
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar
  3. Maraş konusu
  4. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  5. Maraş açıklaması
  6. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metabolizmanızı hızlandıracak şahane bir önerimiz var
    1. Metabolizmanızı hızlandıracak şahane..
    2. Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme
    3. Şanlıurfa’da feci kaza! Kurtarılamadı...
    4. Her 5 yılda bir gerçekleşiyor! Uçaktan..
    5. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kritik..
    6. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman..
    7. Jimmy Durmaz kimdir? Galatasaray son..
    8. Tekirdağ'da duvardan düşen çocuk..
    9. Almanya, Facebook'u affetmedi! Milyon..
    10. Birçok haber sitesinde erişim engeli!
    11. Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal..
    12. Irak'ın kuzeyine hava harekatları
    13. Mısır ve Fransa Akdeniz'de düğmeye..
    14. Sopalı kavga kamerada
    15. Fotoğraf çekmek için canlarını..
    16. Manisa’da kız meselesi kavgası kanlı..
    17. Güneş yağı lekesi nasıl çıkar Yağ..
    18. Altının kilogramı 253 bin 550 liraya..
    19. Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu..
    20. Vali Sonel; "Devletimizin tüm..
    21. Niğde’de 1 kişi sahte içkiden..
    22. FETÖ’nün ‘akil abisi’ne 6 yıl 3 ay..
    23. Brexit yanlısı İngilizler AB’ye sırt..
    24. Karanlık Oda TV'ye Belözoğlu tepkisi
    25. 18 yaşından küçük çocuğa uyuşturucu..
    26. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    27. Mardin’de eski eş dehşeti
    28. Kayıp engelli çocuk aranırken çukura..
    29. Borsa 100 bin barajını aştı
    30. Acente çalışanlarına biletleme eğitim
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız