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Aktüel

KKTC Başbakanı Ersin Tatar fotoğraf sergisi açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 21:04:09 -
KKTC Başbakanı Ersin Tatar fotoğraf sergisi açtı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Objektifimden" isimli fotoğraf sergisi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına açıldı.

Serginin açılışına Başbakan Tatar'ın yanı sıra, bazı bakanlar, milletvekilleri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Hüseyin Ruso ve çok sayıda davetli katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, fotoğrafları çekerken böyle bir sergi olacağını hiç düşünmediğini söyledi.

Her bir fotoğrafı çekerken, ışığını ve açısını ayarladığını, fotoğrafların güzel çıkması için ise çok uğraş verdiğini kaydeden Tatar, "Bu fotoğraflar dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşadığımızı gösterecektir. Bunlar KKTC'nin bu dönemini yansıtacak fotoğraflardır." dedi.

Tatar, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, bu fotoğrafların sosyal medyadan paylaşılmasının KKTC'nin tanıtımı için fevkalede önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, sergiden elde edilecek gelirle lösemili çocuklar için bağış yapılacağını belirterek, fotoğrafları satın alanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

"Objektifim" sergisinde yer alan fotoğraflar ziyaretçiler tarafından satın alınabilecek ve elde edilecek gelir Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanacak.

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