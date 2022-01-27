KKTC Başbakanı duyurdu: Dedikodudan ibaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin tamamlanmasının ardından ortaya atılan hükümet senaryoları ve bazı bakan isimlerinin dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) hükümet kurma çalışmaları, ekonomik konular, elektrik kesintileri, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili çıkan haberlerin dedikodu olduğunu, “o bakanlık senin, bu bakanlık benim" şeklinde isimler ortaya atıldığını kaydeden Sucuoğlu, bunların yanlış şeyler olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, "Biz bütün partilerle görüşeceğiz, arkadaşlarımız gayriresmi olarak da görüşüyor. Düşüncelerimizi söylüyorlar, düşüncelerini alıyorlar. Beklediğimiz YSK'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlamasıdır." dedi.

Seçimin resmi sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 10 gün bekleneceğini, 10 gün sonra Meclis'te yemin töreninin yapılacağını ve hükümet kurma görevinin verileceğini aktaran Sucuoğlu, anayasaya göre görevlendirmeye kadar olan en az 10 günlük süreyi iyi kullanacaklarını ve görevi alır almaz hükümeti kuracaklarını söyledi.

Sucuoğlu, görüşmelerin henüz milletvekilleri veya parti başkanları düzeyinde olmadığını, parti yetkililerinin ön görüşmeler yaptığını ifade ederek, "Hükümeti kiminle kuracağımız henüz belli değil ama iyi niyet var. Rahat, nisap sorunu yaşamayan bir hükümet lazım. Geçmişte yaşananlar gibi bir şeyi halkımıza yaşatmak istemiyoruz." dedi.

Hedefin uzun ömürlü bir hükümet olduğuna işaret eden Sucuoğlu, "Bizim esas hedeflediğimiz, ekonomideki açılımlardır, bunun için de belli bir süreye ihtiyaç vardır. Herkes siyasi ikbalini bırakacak, bu ülkenin önünü ekonomik anlamda nasıl açabiliriz onun kavgasını vermelidir hep birlikte. Yani kısır çekişmeler yerine ülkenin önünü açabilecek konularda hep birlikte çalışmadır hedefimiz." diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin KKTC'nin "olmazsa olmazı" olduğunu ve 2 hafta önce Ankara'ya yaptığı ziyaretin çok olumlu geçtiğini anlatan Sucuoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da yoğunlaşması ve karşılıklı çalışmaların yoğun bir şekilde çalışılarak geliştirilmesi yönünde kararlılık ortaya konduğunu dile getirdi.

Sucuoğlu, Ankara'da kendisini tüm makamların sıcak bir dostlukla kabul ettiğini, görüşmelerde KKTC'deki ekonomik durumu, sıkıntıları ve son gelişmeleri birebir anlatma fırsatı bulduğunu, büyük bir anlayışla karşılandıklarını ve neler yapılabileceğini konuştuklarını belirtti.

Hükümetin kurulmasının ardından yeniden Ankara'ya ziyaret gerçekleştireceklerini bildiren Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde çok daha sıcak ve yoğun istişareler ve ziyaretlerle, bir bacak Ankara, bir bacak Lefkoşa olmak üzere çalışacaklarını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın "iki egemen eşit devlet" tezine destek

Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok büyük bir KKTC sevgisi ve ilgisi olduğuna vurgu yaparak, "KKTC'ye sorunları çözme yolunda apayrı bir değer veriyor, çok hızlı hareket ediyor. Bu da bizi fazlasıyla umutlandırdı ve mutlu etti." diye konuştu.

Kıbrıs konusuna da değinen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 'iki egemen eşit devlet' tezi şu anda hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin ortaya koyduğu karardır. Biz de UBP olarak bu kararın tamamen arkasındayız, tam destek veriyoruz. Çünkü 50 yıldır harcadığımız ama bir arpa boyu yol almadığımızı gördüğümüz bir jenerasyon harcadık bu federasyon hikayesiyle ve bir 50 yıl daha kimsenin tahammülü yoktur. Bunu net olarak söylüyorum. Dolayısıyla hala daha inatla bir federasyonu savunmak veya bu konuda 'illa da federasyon' demek neye hizmet eder bilmiyorum."

Seçim sonuçları

KKTC Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) pazar yapılan seçim için açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 39,54 ile seçimi ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

Seçimin resmi sonuçlarının yarın YSK tarafından açıklanması bekleniyor.