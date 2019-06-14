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KKTC Başbakan Tatar, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.

14 Haziran 2019 Cuma 19:33
KKTC Başbakan Tatar, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti. Yapılan görüşmede ilk olarak Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Başbakan Ersin Tatar’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, plaket takdim etti.Yıldırım, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Akdeniz’de yaşanan krizi değerlendirerek, “Maalesef tek taraflı yapılan çalışmalar bizleri üzüyor. Uzatılan barış mesajları hiçbir zaman algılanmıyor. Bizde varlığımızı bir şekilde ispatlamalıyız. Bu hak menfaatleri hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye adına göstermemiz gerekiyor’’ dedi.


Programın devamında sözü alan Başbakan Tatar ise Rum tarafının silahlanmaya devam ettiğini ve buna karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. İki tarafın eşit hak ve menfaatlere sahip olduğunu belirten Tatar, öte yandan Rum tarafının sanki adanın tek sahibiymiş gibi hareket ettiğini kaydetti.


KKKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Başbakan Tatar, “Kıbrıs Türk halkın halk olarak bu topraklarda yaşaya bilmesi açısından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin burada yaptığı görev bizler için yaşamsal öneme sahip” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:33
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