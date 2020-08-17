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KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler

KKTC'ye deniz yoluyla gelen günlük yolcu sayısı 400'den 250'ye düşürülecek ve yolcular, PCR test sonuçları negatif çıkıncaya dek limanda bekleyecek - Ülkede yapılan rastgele PCR test sayısı artırılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-17 20:01:07 -
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik bazı ilave tedbirler alındı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nun tek gündem maddesinin Kovid-19 olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu'nun Sağlık Üst Kurulu önerileri dikkate alınarak kararlar alındığını ifade eden Özersay, deniz yoluyla gelişlerde risk faktörünün daha yüksek olduğunu ve buna ilişkin iki ayrı ek tedbir aldıklarını vurguladı. Özersay, deniz yoluyla günlük gelen yolcu sayısının 400'den 250'ye indirileceğini ve bu kişilerin PCR test sonuçları belli olana kadar limanda bekleyeceklerini dile getirdi.

Özersay, rastgele PCR test sayısının artırılacağını, riskin yüksek olduğu noktalarda, yurt dışından gelen ve test sonuçları negatif çıkan, bir daha test yaptırmayanlar arasında da gelişlerinden bir süre sonra rastgele testler yapılacağını ifade etti.

1 Temmuz-16 Ağustos'ta ülkeye hava yoluyla 37 bin 500, deniz yoluyla 13 bin 195 yolcunun geldiğini bildiren Özersay, deniz yoluyla gelenlerin 66, hava yoluyla gelenlerin ise 33'ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Eğlence mekanlarına düzenleme

Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkan 66 hastanın 25'inin hastanede tedavi gördüğünü belirten Özersay, geriye kalan pozitif vakaların ise belirlenen karantina tesislerinde gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Özersay, eğlence merkezlerinde bulunabilecek kişi sayısının kontrolü, buna uyulmaması noktasında kapatılmasına yönelik düzenlemeler ve maske zorunluluğunun olacağı alanların daha da netleştirilmesi yönünde Sağlık Bakanlığının çalışma yapmasına yönelik kararlar alındığını da kaydetti.

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