  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya KKTC, 2. tur için sandığa gidiyor! Tatar mı, Akıncı mı?
Dünya

KKTC, 2. tur için sandığa gidiyor! Tatar mı, Akıncı mı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için bugün sandık başına gidecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:45:00 -
KKTC, 2. tur için sandığa gidiyor! Tatar mı, Akıncı mı?

Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışacak. 11 Ekim’de yapılan seçimin ilk turunu Tatar, oyların yüzde 32,34’ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80’ini alarak ikinci sırada tamamladı.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Oy verme işlemi sabah 08.00’de başlayacak ve 18.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kayıtlı 199 bin 29 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabileceğini açıkladı. YSK’nın seçim sonuçlarını 20.00’den sonra açıklaması bekleniyor.

Analistler ve anket Tatar dedi

KKTC’nin geleceğinin oynacağı seçimde ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci turda Akıncı’yı; Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi ise Tatar’ı destekleme kararı aldı. Kıbrıs’ta yapılan son anketler ile analistlere göre Tatar, seçimin 2. turunu yüzde 54 oy oranıyla kazanacağı yönünde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!
Gündem

Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!

Milli meselelerde sessizliğe bürünen oyuncu Bergüzar Korel'in Azerbaycan aklına haftalar sonra geldi.

İmamoğlu'ndan iki yüzlü paylaşım!
Gündem

İmamoğlu'ndan iki yüzlü paylaşım!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından '85 TL olan aylık öğrenci kartını 50 TL yaptık' ifadeleriyle iki yüzlü bir paylaşı..
KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları
Dünya

KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları

KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Ersin Tatar ne kadar oy aldı? Mustafa Akıncı ne kadar oy aldı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden cumh..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay