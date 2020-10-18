KKTC, 2. tur için sandığa gidiyor! Tatar mı, Akıncı mı?

Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışacak. 11 Ekim’de yapılan seçimin ilk turunu Tatar, oyların yüzde 32,34’ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80’ini alarak ikinci sırada tamamladı.



İlk turda hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Oy verme işlemi sabah 08.00’de başlayacak ve 18.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kayıtlı 199 bin 29 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabileceğini açıkladı. YSK’nın seçim sonuçlarını 20.00’den sonra açıklaması bekleniyor.



Analistler ve anket Tatar dedi



KKTC’nin geleceğinin oynacağı seçimde ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci turda Akıncı’yı; Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi ise Tatar’ı destekleme kararı aldı. Kıbrıs’ta yapılan son anketler ile analistlere göre Tatar, seçimin 2. turunu yüzde 54 oy oranıyla kazanacağı yönünde.