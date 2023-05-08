KK'nın sağ kolundan skandal vaat! Türkiye düşmanlarını sevindirdi

7'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Alman Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştiren Çeviköz, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamalı. Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı. Aynı şekilde Atina da Rumların iç işlerine karışmamalı" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'yı sevindirecek vaat

Suriye'deki askeri operasyonları da durdurmayı vadeden Çeviköz, "Suriye'den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz" dedi.



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Rusya ile ilişkileri "bozma" vaadinde de bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde Politico'ya konuşan Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacaklarını söylemişti. Çeviköz, Demirtaş ile Kavala'nın tahliyesi konusunda da AİHM'e uyma sözü vermişti.

Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak "Mavi Vatan"ı hedef almıştı

CHP'li Ünal Çeviköz, 2021 yılında da Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Yunanistan ile aynı cepheden konuşmuştu.

Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti.