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Siyaset KK'nın oy kullandığı sandıktan çıkan isim belli oldu
Siyaset

KK'nın oy kullandığı sandıktan çıkan isim belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:32:00 -
KK'nın oy kullandığı sandıktan çıkan isim belli oldu

7'li koalisyonun adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, kendisi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

 
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