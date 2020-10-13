KK'nın erken seçim çağrısına Bahçeli'den olay cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeden, işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan’a teslim etmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek, masalarda çözüm aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulmetin meşrulaşması demektir. Bakü’yü hedef yapanların, Erivan’ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır." diye konuştu.

Ermenistan'ın sivilleri vurarak insanlık suçu işlediğini belirten Bahçeli, "Tıpkı Yunanistan'ın hedeflediği gibi Ermenistan Anadolu topraklarına yayılma ve büyüme arzusundadır. Çözüm teklifleri tuzaktır. Alınan kararlara Ermeniler uymamış herhangi bir yaptırımla karşılaşmamışlardır. Uluslararası hukukta bu konuyla ilgili hiçbir hüküm yoktur. Çare yoktur çözüm kalmamıştır. Dağlık Karabağ masada değil sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamaları

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrılarına cevap veren Bahçeli, "MHP, genel seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Biz Söyleyenden çok söyleteni sahibini merak ediyoruz. Seçimi filan boşver, beklemesini bil. Parlamenter sisteme dönmenin hesabı nafiledir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam edecek. Adayımız Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.