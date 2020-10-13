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Siyaset KK'nın erken seçim çağrısına Bahçeli'den olay cevap
Siyaset

KK'nın erken seçim çağrısına Bahçeli'den olay cevap

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrıları hakkında konuşan Devlet Bahçeli "Biz söyleyenden çok söyleteni sahibini merak ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:13:00 -
KK'nın erken seçim çağrısına Bahçeli'den olay cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeden, işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan’a teslim etmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek, masalarda çözüm aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulmetin meşrulaşması demektir. Bakü’yü hedef yapanların, Erivan’ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikleri açısından en makul davranıştır." diye konuştu.

Ermenistan'ın sivilleri vurarak insanlık suçu işlediğini belirten Bahçeli, "Tıpkı Yunanistan'ın hedeflediği gibi Ermenistan Anadolu topraklarına yayılma ve büyüme arzusundadır. Çözüm teklifleri tuzaktır. Alınan kararlara Ermeniler uymamış herhangi bir yaptırımla karşılaşmamışlardır. Uluslararası hukukta bu konuyla ilgili hiçbir hüküm yoktur. Çare yoktur çözüm kalmamıştır. Dağlık Karabağ masada değil sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamaları

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrılarına cevap veren Bahçeli, "MHP, genel seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Biz Söyleyenden çok söyleteni sahibini merak ediyoruz. Seçimi filan boşver, beklemesini bil. Parlamenter sisteme dönmenin hesabı nafiledir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam edecek. Adayımız Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

pırasacı

sayın bahçeli chp li belediyelerde para kalmadı onun için erken seçim istiyorlar seçimlerde siyasi partilere yapılan maddi destekle belediyelerdeki durumu kurtaracaklar akıllarınca yakında chp li belediyeler daire başkanlarının bile maaşını ödeyemeyecekler hekellere reklam afişlerine ve yandaşlarına gitti paralar İSTANBUL SENİN MARTIN SONU BAHAR dediler görelim bakalım hangi bahar sonbahara benziyor 50000 çalışanı işten attılar sonrada memlekette işsizlik var diyorlar kim söylüyor bunu 50000 kişyi işten atanlar söylüyor
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battal

Nice seçimler gör, geçir bir tanesini bile kazanama, ama her seçim öncesi bu sefer tamam deyip doyma milleti kandırmaya, bundan sonra senin ne haddine seçim lafını bari alma ağzına, edebinle otur yerine, konuşma çok, milletle geçme dalga, 2023 seçimlerinde bir daha oturtmasın seni kazığa.
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