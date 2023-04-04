KK'nın destekçileri resmen terör estiriyor! Başörtülü kadınlara sokak ortasında hakaretler savurdu
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri şimdiden sokaklara terör estirmeye başladı. 28 Şubat zihniyetini taşıyan rezil bir kadının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerdeki insan artığı şahsın başörtülü kadınlara ağza alınmayacak hakaretler savurduğu görüldü.
Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kalırken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri daha şimdiden sokaklarla terör estirmeye başladı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda insanlıktan zerre nasibini almayan rezil bir kadının sokak ortasında başörtülü kadınlara ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurduğu görüldü.
28 Şubat zihniyetini taşıyan kadın, sokakta gördüğü başörtülü bir kadına da saldırdı. İran'da kadınların öldürüldüğünü ileri süren kadın "Yüzde 75'iniz öleceksiniz" diyerek nefret kusup salya akıttı.
Yaşanan olay "Eğer bunlar başar gelirlerse bu ülkede yapılacak zulmü siz düşünün" dedirtti.
Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün derhal olayla ilgili harekete geçmesi için çağrıda bulunan vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. İşte o tepkilerden bazıları:
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