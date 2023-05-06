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Siyaset KK'dan yeni skandal! Millete kurşun sıkan FETÖ'cüleri böyle aklamaya çalıştı
Siyaset

KK'dan yeni skandal! Millete kurşun sıkan FETÖ'cüleri böyle aklamaya çalıştı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 16:02:00 -
KK'dan yeni skandal! Millete kurşun sıkan FETÖ'cüleri böyle aklamaya çalıştı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lılardan sonra bu kez de FETÖ'cü hainleri aklamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da köprüde vatandaşın üzerine ateş açan FETÖ'cü alçakları duygu sömürüsü yaparak savundu.

14 Mayıs seçimlerine günler kala, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün desteğini garanti altına almak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine skandal açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Kandil'den peş peşe destek açıklamaları gelen Kılıçdaroğlu, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi aklamaya çalışırken; şimdi de 15 Temmuz'da köprüde masum vatandaşların üstüne ateş açarak 34 kişinin şehit olmasına neden olan FETÖ'cüler için duygu sömürüsü yaptı.

"Kanunsuz emir uygulanmaz" kuralını görmezden gelerek "Emir sorgulanmaz, askerlikte böyledir" ifadeleriyle FETÖ'cüleri aklamaya çalışan CHP lideri onlarca vatandaşımızın akan kanını görmezden geldi.

AK Parti MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özekin, olaya "15 Temmuz'da darbeci askerlerin üstlerinin emrini yerine getirdiğini söylüyor. "Emir sorgulanmaz, askerlikte böyledir" diyerek ve "harp okulu öğrencileri" ile duygu sömürüsü yaparak zincirleme masumlaştırma işine girişiyor. Alttan başlayıp, hepsi emir kulu diyerek tepeye kadar temizlenecek, en sonunda da 15 Temmuz faili meçhul olacak! Millete silah sıktıran hiçbir emir meşru değil Kemal bey. Bu emre uyanlar masum değil. Planınızın kaynağı da "milli" değil." sözleriyle tepki gösterdi.
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