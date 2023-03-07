KK aday oldu ortalık fena karıştı: CHP ve İYİ Parti arasında yeni kavga

Altılı Masa‘daki genel başkanlar arasında geçtiğini öne sürdüğü bir tartışmayı paylaşan CHP’nin eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş’a İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ‘trol’ dedi.

CHP üyeliği devam eden Yarkadaş bugün Twitter’dan şunları yazdı:

"Akşener’i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan’a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?"

İYİ Parti'den Yarkadaş'a "trol" cevabı

Yarkadaş’ın bu paylaşımına İYİ Partili Cinisli, sert çıktı. Yarkadaş’ı sorgulayan Cinisli, “Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak? Neyin nesidir, kimin fesidir” diye yazdı.



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Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı. Bu süreçte İYİ Partili ve CHP’liler arasında karşılıklı suçlamalar başlamıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Dün Saadet Partisi genel merkezinde toplanan millet ittifakı, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını duyurmuştu. Ortak mutabakat metnine göre Kılıçdaroğlu ‘uygun gördüğünde’ İmamoğlu ve Yavaş’ı yardımcısı olarak atayacak.