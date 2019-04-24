Kızlarının çeyizlerini eğitim alarak hazırlıyorlar

İstanbulkapı Sosyal Kurs Merkezinde düzenlenen ‘Ev Tekstil Ürünleri Hazırlama Kursu’ 46 öğrencisiyle tamamlandı. Ev hanımlarının sertifi ka alma sevinçlerine Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da ortak oldu. Başkan Uçar, törende yaptığı konuşmada “Aile sıcaklığında, usta öğreticilerimizin eşliğinde ev hanımları meslek ediniyorlar. Son açılan ev tekstil ürünleri hazırlama kursumuza 46 ev hanımı katıldı. Bunlar eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifi - ka almaya hak kazandılar. Eğitim kurslarımız, aynı zamanda sipariş atölyesi gibi çalışıyor. İsteyen kursiyerlerimiz burada üretimlerine devam ederek para kazanabilecekler. Yine kursiyerlerimizin çoğunluğu evinde öğrendiklerini üretim alanına dökebilecek ve ev ekonomisine katkı sağlayacak. İçlerinde girişimci hanımlar da çıkacaktır. Belediye olarak bunlardan mutluluk duyuyoruz. Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın da gururunu yaşıyoruz” dedi. Törenin sonunda kursiyerler, Mahmut Uçar’a tel kırma başörtüsü ve Erzurum’a özgü ehram kumaşından yapılan çanta hediye etti.