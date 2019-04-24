0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kızlarının çeyizlerini eğitim alarak hazırlıyorlar

Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Sosyal Eğitim Merkezlerinde düzenlediği kurslar ev hanımları ve genç kızların bileğinde altın bilezik oluyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:28
Kızlarının çeyizlerini eğitim alarak hazırlıyorlar

İstanbulkapı Sosyal Kurs Merkezinde düzenlenen ‘Ev Tekstil Ürünleri Hazırlama Kursu’ 46 öğrencisiyle tamamlandı. Ev hanımlarının sertifi ka alma sevinçlerine Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da ortak oldu. Başkan Uçar, törende yaptığı konuşmada “Aile sıcaklığında, usta öğreticilerimizin eşliğinde ev hanımları meslek ediniyorlar. Son açılan ev tekstil ürünleri hazırlama kursumuza 46 ev hanımı katıldı. Bunlar eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifi - ka almaya hak kazandılar. Eğitim kurslarımız, aynı zamanda sipariş atölyesi gibi çalışıyor. İsteyen kursiyerlerimiz burada üretimlerine devam ederek para kazanabilecekler. Yine kursiyerlerimizin çoğunluğu evinde öğrendiklerini üretim alanına dökebilecek ve ev ekonomisine katkı sağlayacak. İçlerinde girişimci hanımlar da çıkacaktır. Belediye olarak bunlardan mutluluk duyuyoruz. Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın da gururunu yaşıyoruz” dedi. Törenin sonunda kursiyerler, Mahmut Uçar’a tel kırma başörtüsü ve Erzurum’a özgü ehram kumaşından yapılan çanta hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:28
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Final-Four için parkede
    1. Fenerbahçe, Final-Four için parkede
    2. Uçakta yanlış anons yolcuyu..
    3. Van'da ele geçirildi! 29 kilo 795..
    4. Kağızman’da gerçeği aratmayan sınav
    5. Kocasinan bölgesine AVM yapılacak
    6. Sri Lanka’da sıkıyönetim başladı
    7. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    8. Başkan Sekmen sözünü tuttu Dünya, fuar..
    9. (Özel) Hatay’ın serinleten lezzeti:..
    10. TÜM İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut..
    11. Putin ile görüşecek Kim Jung-un..
    12. Eker ile en tatlı bayram
    13. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl..
    14. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019..
    15. Başkan Özdoğan muhtarlarla bir araya..
    16. 23 Nisan’da ünlülere ödül yağdı
    17. Dr. Bahar Eriş: ’’Yetenek keşfi için..
    18. Van’da 29 kilo eroin ele geçirildi
    19. Kitap okuyana çay ve kahve bedava
    20. Minik Sena, Bakanın mektubu ile mutlu..
    21. Döviz kurları
    22. Rektör Çomaklı ÜAK üyesi oldu
    23. 'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den..
    24. 60 türden 450 adet hayvan macera..
    25. Brent petrolün varili 74,10 dolar
    26. Biz bu filmi seyretmiştik!
    27. Takla atan araçtan burnu bile..
    28. Kocaeli’de Aziziye rüzgârı
    29. Ekonomiden iyi haber! İbre tersine döndü
    30. Kızlarının çeyizlerini eğitim alarak..
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"
    M. Kemal'in mektubu ortaya çıktı! "Çabamız Halifeyi kurtarıp bütün İslam dünyasına hakim olmaktır"
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!