Yerel Kızıyla buluşacaktı! Kanlar içinde bulundu
Kızıyla buluşacaktı! Kanlar içinde bulundu

Antalya’da hastaneye gitmek için anlaştığı kızının evine gelen 70 yaşındaki kadın, başından darbe almış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 70 yaşındaki Fatmana Karamık, kızının ve erkek arkadaşının eve gelmesiyle kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre; M.K., 3 gün önce annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşerek hastaneye gitmek için sözleşti. Bu sabah M.K., erkek arkadaşı İ.K. ile annesinin evine gitti. Yedek anahtarla içeri giren M.K. ile İ.K., salonda Fatmana Karamık'ı kanlar içerinde yerde yatarken buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karamık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karamık'ın kafasında darbeye bağlı kırık tespit edilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Kameralar inceleniyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişinin yanı sıra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Apartmana giriş- çıkış yapanları tespit etmeye çalışan ekipler, Fatmana Karamık'ın kızı M.K. ile erkek arkadaşı İ.K.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.

