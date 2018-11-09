Kızının öldürüldüğünü mecliste öğrendi! Vekilin feryadı yürekleri dağladı

Meksika'da, Milletvekili Carmen Medel Palma, parlamentoda bulunduğu sırada, 22 yaşındaki kızı Cruz Medel'in öldürüldüğü haberini telefonla aldı. Palma, aldığı haber üzerine, mecliste çığlıklar atarak gözyaşlarına boğuldu.

Acı haberi mecliste aldı

Meksika'da, 59 yaşındaki Milletvekili Carmen Medel Palma'nın kızı, gittiği spor salonunda öldürüldü. Kızının ölüm haberini parlamentodaki programı sırasında alan Palma, gözyaşlarına boğuldu. Olay duyulmasından sonra meclis oturuma ara verirken diğer vekiller acı içinde ağlayan anne vekili teselli etmeye çalıştı.

Yanlışlıkla öldürüldü

Milletvekilinin tıp öğrencisi olan Cruz adlı kızının,bir çete üyesinin kız arkadaşına benzetildiği için yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi. Genç kızın öldürüldüğü Veracruz eyaletinin valisi Miguel Angel Yunes, çete üyesinin kız arkadaşının Cruz ile aynı jimnastik salonuna gittiği ve çete üyesinin kız arkadaşını takip eden saldırganların Cruz'u, çete üyesinin kız arkadaşı ile karıştırdıkları için öldürdüklerini söyledi.

Olay yerinde bir ölü daha var

Olay ile ilgili yakalan iki kişi, ifadelerinde cinayeti işleyen katil zanlısının adını söyledi. Polis ayrıca cinayette büyük rol oynayan üçüncü bir kişinin yol kenarında terk edilmiş bir aracın içinde ölü bulunduğunu belirtti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.