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Siyaset Kızının görgüsüzlüğü unutulmadı! İP'li Türkkan Nusret'i eleştirince topa tutuldu
Siyaset

Kızının görgüsüzlüğü unutulmadı! İP'li Türkkan Nusret'i eleştirince topa tutuldu

İP TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan kızı Dilara'nın israf akan 'noel' partisinin üzerini örtmek için bir başka görgüsüz sosyete kasabı Nusret'i eleştirdi. Türkkan'a cevabı sosyal medya kullanıcıları verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 19:06:00 -
Kızının görgüsüzlüğü unutulmadı! İP'li Türkkan Nusret'i eleştirince topa tutuldu

İP'li Lütfü Türkkan, kızı Dilara Türkkan'ın sert tepkilere sebep olan şatafatlı 'noel' partisini unutturmaya çalışarak, Nusreti'im görgüsüzlüğü üzerinden kendince prim kazanmaya çalıştı. İP'li Türkkan'ın Nusret eleştirisi 'görgüsüzlüğünü görgüsüzlükle örtmeye çalışıyor' yorumlarına sebep oldu.

'Bizim kültürümüzde bu var mı?' diye sordu

İP'li Lütfü Türkkan, twitter hesabından sosyete kasabı Nusret'in görgüsüz fotoğraflarından birisini paylaştı. Türkkan, 'Bizim kültürümüzde bu gibi şeyler de var mı?' diye sordu.

'Kızının partisi kültürümüzde var mı?'

Sosyal medya kullanıcıları İP'li Türkkan'a kızı Dilara Türkkan'ın şatafatlı israf akan 'noel' partisini hatırlatarak cevap verdi.

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