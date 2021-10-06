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Yerel Kızını yaralayan gaddar baba hakkında karar çıktı
Yerel

Kızını yaralayan gaddar baba hakkında karar çıktı

Erzurum'da tartıştığı 17 yaşındaki kızını bıçakla ağır şekilde yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 13:50:00 -
Kızını yaralayan gaddar baba hakkında karar çıktı

Erzurum'un Yakutiye Şehitler Mahallesi'nde 1 Ekim'de kızı D.Ş'yi (17) boş arazide bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçarken polisin takibiyle gözaltına alınan E.S.Ş'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Zanlı baba, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında polislerce Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan baba, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren D.Ş'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

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