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Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Gaziantep’te 9 yaşındaki öz kızını döverek ölümüne sebep olan ve sevk edildiği cezaevinde kendini asarak ölen babanın cenazesi getirildiği Gaziantep’te defnedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:13:26 -
Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Gaziantep’te 9 yaşındaki öz kızını döverek ölümüne sebep olan ve sevk edildiği cezaevinde kendini asarak ölen babanın cenazesi getirildiği Gaziantep’te defnedildi.


Gaziantep’te yaşayan Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan’ı diğer çocuklarının gözlerini önünde döverek hastanelik etmiş, küçük kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kızının ölümüne sebep olan cani baba ise çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep’te cezaevine konuldu. 11 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Müslüm Aslan tek kaldığı koğuşta sayım yapıldığı esnada asılı vaziyette bulundu.


Olayın ardından cezaevi morguna kaldırılan Aslan’ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından bugün Gaziantep’e getirildi. Cani babanın cenazesi, Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilkent mezarlığına defnedildi.

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