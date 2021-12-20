Kızını istismar eden sapık baba hakkında karar

Antalya’nın Kepez ilçesinde, 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan sapık baba, indirimsiz 45 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme başkanı karar sonrası “Koşullu salıverilmen söz konusu olmayacak” diyerek duruşmayı bitirdi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde annesi, babası ve 17 yaşındaki erkek kardeşi ile birlikte yaşayan T.S.Ş. (15), ablasına mobilya ustası olan babasının kendisine 9 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Abla E.Ş., istismarı kanıtlamak için kız kardeşinden görüntü çekmesini istedi.

İstismarı anbean kayıt altına alındı

7 Temmuz'da babasıyla yalnız kalan T.S.Ş. yine istismara uğradı.

T.S.Ş. babasının istismarını telefonla kayda aldı. Kaydı ablasına gösteren T.S.Ş., anne S.Ş. ve ablasıyla birlikte Levent Ş.'den şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası tutuklanan ve hakkında öz kızına karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açılan Levent Ş., yargılandığı 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede küçük kızının ablasının dolduruşuna geldiğini öne süren sanık Levent Ş. “Olay günü farkında olmadan bana uyuşturucu vermişler. Sonra beni videoya çekmişler. İddialar, tamamen düzmecedir. Küçük kızım T.S.Ş.'nin uyuşturucu bağımlısı olan ablasının evine gitmesini istemiyordum. Onu da uyuşturucuya alıştırmasından endişe ediyordum. Bu nedenle bana komplo kurdular.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından SEGBİS ile duruşmaya bağlanan sanığa seslenen mahkeme başkanı “Sana 45 yıl hapis verdik. Ama sen yasalarımıza göre, 30 yıl yatacaksın. Ayrıca koşullu salıverilmen de söz konusu olmayacak.” diyerek duruşmayı bitirdi.

Sanığın eşi S.Ş., kızına cinsel istismarda bulunan kocasına boşanma davası açtığını belirterek, hak ettiği cezayı aldığını söyledi.