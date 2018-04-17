Kızına vereceği böbreğini başkasına verdi

İstanbul'da bir hastanede gerçekleşen üçlü çapraz böbrek nakli, sıradışı bir hikayeye tanık oldu. Esenyurt'taki özel bir hastanede mutlu sonla biten hikaye, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Esra Karaca (23) ile Yağmur Yıldız'ın (24) Adana'daki bir hastanenin diyaliz merkezinde tanışmasıyla başladı. 3 yıldır hastalıkla mücadele eden Esra şanslıydı çünkü annesi Emine Hanım böbreğini kızına verecekti.

Karaca Ailesi nakil için gün sayarken, hayatlarına giren Yağmur'a büyük sevgi besledi. Esra'nın B grubu bir vericiye uygun olduğunu öğrenen Yağmur, babası Hayrettin Gençöz'ü önerdi. Esra'nın annesi Yağmur'a, Yağmur'un babası da Esra'ya böbreğini verecekti ancak babaya prostat kanseri teşhisi konulunca nakil kararı iptal oldu.

ÜÇLÜ ÇAPRAZ HAYATA BAĞLADI

İkili çapraz nakil ihtimali ortadan kalkınca, Emine Karaca kızı Esra'ya böbreğini verebilecekken, "bencillik" yapmak yerine büyük bir fedakarlıkla 3 hayatı kurtarmayı seçti.

Ve sabır dolu süreç başladı...

Esra ve Yağmur için uygun verici aranmaya başlandı. Sonunda aranan donör bulundu. Bu kişi, bir ömrü paylaştığı eşi Efendi Toğaç da diyaliz hastası olan Zahide Hanımdı. Çapraz nakli kabul eden Zahide Toğaç; Esra'ya, Yağmur'un annesi Selma Çelik; Efendi Toğaç'a, Esra'nın annesi Emine Karaca; Yağmur'a böbreğini vermek için gönüllü oldu.

'UMUDUMUZU HİÇ KAYBETMEDİK'

Böylece üçlü çapraz nakil ameliyatına giren taraflar, 6 kişilik bir aile olarak yeniden hayata merhaba dedi. Yağmur'un annesi Selma Çelik, "Zor günler yaşadık. Ta ki Esra ve annesiyle tanışına kadar... Umudumuzu hiç kaybetmedik. Bu süreçte Esra'nın ve annesinin gösterdiği sabır ve inanç da bize güç verdi. Emine Hanım istese hemen kızına böbreğini verebilirdi ama o bekledi. Allah da bize bu süreçte bir değil, iki değil, üç can bağışladı" şeklinde konuştu.

'KOCAMAN AİLE OLDU'

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, şunları söyledi: "Genellikle kan grubu uyumsuzluğu veya alıcıların kanlarında oluşan antikorlardan kaynaklı nakil gerçekleştirilemediğinde çapraz nakiller gerçekleştirilir. Bu vakalarımızı başlangıçta ikili çapraz olarak planlamıştık ama daha sonra üçlü çapraza dönüştü. Nakil olma şansı olmayan üç kişi yaşama bağlandı. Organ takası yaparak, tıbbi ve etik açıdan en uygun yöntemle ortaya çıkan organ kardeşliği sayesinde, üç çift kocaman bir aile oldu."