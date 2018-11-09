“Kızımız Trump’a karşı duracak”

Münübe Yılmaz

ABD’deki seçimlerden sonra Temsilciler Meclisi’ne giren ve Amerika’nın ilk Müslüman vekillerinden olan Rashida Tlaib’in Filistin’deki amcaları, yeğenlerinin Filistin’i müdafaa etmek için Trump’a karşı duracağını açıkladı. Filistinli bir ailenin çocuğu olarak ABD’de dünyaya gelen hukukçu Tlaib, İsrail’e yönelttiği ağır eleştiriler ile de tanınıyor. İki yıl önce, ABD başkanı Trump’ın Detroit’te yaptığı bir konuşmaya müdahale ettiğinden dolayı yaka paça tutuklanan Tlaib’in Filistin'deki amcaları Bassam ve İssa “Trump açıkça İsrail’in tarafında olduğunu her seferinde gösterdi” diyerek, Trump'ın, Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşımak başta olmak üzere, Filistinliler’in kabul edemeyeceği pek çok uygulamayı gerçekleştirdiğini dile getirdiler. Yeğenlerinin artık Trump’a karşı koyabilecek bir temsilci olduğunu vurgulayan Bassam ve Issa, yeğenleri ile kendileri de dahil tüm Filistinliler’ın ve Müslümanlar’ın gurur duyduğunu söylediler. Daha önce ABD’nin İsrail’e yaptığı maddi yardımı kesmesi için başvuruda bulunmuş olan Tlaib, meclis üyesi olarak seçildikten sonra da Siyonist medyanın eleştirilerine maruz kaldı. Tlaib’in çok tehlikeli olduğunun altını çizen Siyonist medya, “Müslüman vekil, meclisteki gücünü İsrail’e karşı Filistin’i destekleyerek kullanacak” yorumlarında bulunuyor.