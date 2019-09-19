‘Kızımı kandırıp Kobani’ye götürdüler’

Hasan Türkmen Ankara

Evlatlarını PKK’nın elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin sayısı günden güne artarken, Akit’e konuşan acılı baba Şakir Taş, 14 yaşındaki kızının HDP aracılığıyla Kobani’ye götürüldüğünü söyledi. Nöbete devam edene Şakir Taş, şunları dile getirdi: “Aslen Batmanlı olup, İstanbul’da oturuyoruz. 2015 yılında 14 yaşındaki kızım bir fabrikada çalışırken, öğle arasında orada çalışan başka Batmanlılar tarafından kaçırıldı. HDP mi kaçırdı bilmiyorum ama kaçırıldıktan sonra HDP il binasına götürülmüş.

İşkence uygulamışlar

Orada kaçırdıkları çocuklar ve gençlerle beynini yıkamışlar. Aylar sonra Kobani’ye götürüldüğü söylendi bana. Ben de 3 defa kendi imkanlarımla ulaşmaya çalıştım. Ancak başaramadım. Kızım da dönmek isteyince onu engelleyip, şiddet uygulamışlar. Annelerin sürdürdüğü bu onurlu eyleme, evladıma kavuşmak için katıldım. Hacire Akar eylemi sonrasında çocuğunu aldı. Bizler de çocuklarımızı istiyoruz. Ben çocuğumu HDP’den istiyorum. Sonuç alana kadar buradayım.”

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde Diyarbakır annelerinin desteğine gelen 5 İranlı aile, çocuklarının terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK’a katıldığını söyleyerek eyleme katılmıştı. 10 kişiden oluşan 5 İranlı aile, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla Diyarbakır annelerine desteklerini sürdürüyorlar.

HDP karalamak istiyor

HDP’nin, devletin Diyarbakır annelerini oraya gönderdiğini ve onlara yardım yaptığını söyleyerek annelerin mücadelesini karalamak istediğini ifade eden Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir ise, şunları dile getirdi: “HDP şu anda annelerin direncini kırmak amacıyla onları hedef göstermektedir. Buradaki ailelerin yeme-içme ihtiyaçları tamamen STK’lar tarafından karşılanmaktadır. Başka şehirlerden gelen aileler de Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu’nda ve diğer STK’larda misafir edilmektedir.”