Kızılyıldız ile Partizan yenişemedi - Belgrad derbisinde lider Kızılyıldız ile ezeli rakibi Partizan 1-1 berabere kaldı



BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın köklü kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Sırbistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 37. dakikada Nemanja Nikolic'in kaydettiği golle Partizan 1-0 üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci devresinde rakibine karşı daha üstün bir oyun sergileyen ev sahibi Kızılyıldız, 74. dakikada Milan Pavkov'un golüyle eşitliği sağladı. Kalan bölümünde başka gol olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi. 159. Belgrad derbisinin ardından namağlup lider Kızılyıldız puanını 66'ya, üçüncü sıradaki Partizan ise 51'e yükseltti.

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