0553 313 94 23

Kızıltepe’ye modern Ticaret Borsası yapılacak

Mardin’in Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından Dicle Kalkınma Ajansı’na (DİKA) sunulan Mardin gıda analiz ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesi projesinin sözleşmesi imzalandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:24
Kızıltepe’ye modern Ticaret Borsası yapılacak

Mardin’in Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından Dicle Kalkınma Ajansı’na (DİKA) sunulan Mardin gıda analiz ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesi projesinin sözleşmesi imzalandı.


DİKA toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan, Dicle Un Sanayicileri Derneği Başkanı Veysi Duyan, Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun ile Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.


İmza töreni öncesi bir konuşma yapan DİKA Genel Sekreteri Altındağ, proje ile Mardin’e büyük bir katkı sağlayacaklarını söyledi. Altındağ, “Kızıltepe Ticaret Borsası ile imzalayacağımız projeyle dokuz ile hitap edecek bir laboratuvar kurulacaktır. Mardin’in gıda sektörü değer zincirinin iyileştirilmesi amacıyla kurulacak olan modern gıda analiz ve ticaret altyapısı, gıda sektöründe rekabetçiliğin artırılmasına ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine yol açacaktır. Tam teşekküllü modern Ticaret Borsası merkezinin kurulmasıyla, Mardin’de tahıl üretimi başta olmak üzere tarımsal üretim ve ticaretini yapanlar ile Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan imalatçı firmalar yararlanacaktır” dedi.


Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin ise, özellikle gıda analiz laboratuvarı sayesinde tarım ve gıda ürünlerinin katma değerinin arttırılması, çiftçilerin kaliteli ürün üretmelerine, tüccar ve tarımsal ürün tedarikçilerinin kaliteli ürüne erişimlerinin sağlanacağını söyledi. Şahin, “Böylece ürünlerde kalite fiyat dengesinin bulunması, yerel gıda üreticilerinin kalite kontrolü yapılmış ürünler kullanması, bölgede üretilen tarım ve gıda ürünleri için alternatif pazarlar oluşturulması sonucunda e-pazar faaliyetlerine geçiş yapılması hedeflenmektedir” diye konuştu.


Şahin kendilerine bu projede destek veren başta Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.


Toplam bütçesi 12 milyon Türk lirası olan projeye DİKA tarafından 4 milyon lira hibe sağlanacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Zihni Şahin: “Esnafın sorunlarını çözeceğiz"
    1. Başkan Zihni Şahin: “Esnafın..
    2. ’Üniversite Güvenlik Tedbirleri’..
    3. İkinci Bahar, Aliağalıları kahkahaya..
    4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    5. GÜNCELLEME - Binali Yıldırım'ın seçim..
    6. ESO’dan Kızılay’a tam destek
    7. Az kalsın otobüs durağına giriyordu
    8. Van Valiliğinden ‘Festival’ açıklaması
    9. 1915 Çanakkale Köprüsüyle Çanakkale’ye..
    10. Ulaşım devi iflas etti
    11. Zeybekci: "İzmir’i siz..
    12. Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi”..
    13. Pancar üreticileri kota cezalarının..
    14. Muradiye itfaiyesinden dayanışma yemeği
    15. Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi..
    16. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunus..
    17. Van’da ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’..
    18. Ali Koç'tan sert açıklama! "Sorduk,..
    19. Ayağını sıkıştıran karganın zor anları
    20. Okulda ödüllü kan bağışı kampanyası
    21. CHP’li Serdar Sandal: "Kadınlar..
    22. Edebiyat ve Gelenek OSM’de konuşulacak
    23. Malatya’ya 5 yılda 415.5 milyon TL’lik..
    24. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    25. Seçim çalışmasına partinin..
    26. Rektör Savaşan uluslararası..
    27. Yabancı uyruklu maskeli gaspçılar..
    28. Şair Ertuş, şiir kitabını üniversiteli..
    29. Yıldırım: "Yeşil ile maviyi..
    30. TTK'ya alınacak maden işçileri
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı