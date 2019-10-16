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Kızıltepe’de okullar tatil mi? Mardin Kızıltepe’de yarın okullar tatil mi?

Kızıltepe’de yarın okulların tatil olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyordu. Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen terör örgütü PKK-YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:25
Kızıltepe’de okullar tatil mi? Mardin Kızıltepe’de yarın okullar tatil mi?

Kızıltepe’de yarın okulların tatil olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyordu. Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen terör örgütü PKK-YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:25
  1. Kızıltepe’de okullar tatil mi?
  2. Mardin Kızıltepe’de yarın okullar tatil mi?

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