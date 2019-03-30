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Kızıltepe’de bayan kuaförlere uygulamalı eğitim verildi

Mardin’in Kızıltepe Esnaf ve Sanatkar Odası ile Tara Akademi işbirliği ile bayan kuaförlere iki günlük uygulamalı eğitim verildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:30
Kızıltepe’de bayan kuaförlere uygulamalı eğitim verildi

Mardin’in Kızıltepe Esnaf ve Sanatkar Odası ile Tara Akademi işbirliği ile bayan kuaförlere iki günlük uygulamalı eğitim verildi.


Kızıltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Konferans Eğitim Salonunda bayan kuaförlere yönelik Tara Akademi’nin uzman kadrosu ile birlikte uygulamalı birebir eğitim düzenlendi. Eğitime katılan 30 bayan kuaför, makyaj, saç topuz modelleri üzerinde yoğun bir eğitim sonucunda sertifikaların verilmesi ile sonlandı. Kızıltepe’de bayan kuaförlerin talepleri doğrultusunda Tara Akademi yetkilisi Murat Kanaatli ile yapılan görüşme neticesinde eğitimin açılmasına karar verildiğini ifade eden Kızıltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynettin Ayav, “Bizim için eğitim her alanda olmazsa olmazımız olmalıdır. Yaşamın bütün alanında eğitimli bireyler, eğitimli sanatkarlar yetiştirmeliyiz. Bu doğrultuda her alanda olduğu gibi bayan kuaförlerin de eğitime ihtiyaçları oldukları aşikardır. Kızıltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yönetim kurulumuz ile beraber yaptığımız hizmetler neticesinde bu tür eğitimlerimizin süreklilik kazanması için mülkiyetini alarak yaptığımız, çağa uygun modern konferans salonumuzu esnaf ve sanatkarlarımıza kazandırdık” dedi.


Değişik tarihlerde hijyen eğitimlerinin, mesleki yeterlilik belgesi alma kursları, mesleki komite grupları toplantı ve eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Başkan Ayav,“Bütün eğitimlerimizi bu mekanımızda gerçekleştirme rahatlığına kavuştuk. İŞKUR, DİKA, KOSGEB kurumlarına sunacağımız projeler ile eğitimlerimiz devamlılık teşkil edecektir. Bu bağlamda ilçemizde hatta Mardin ilimizde bir ilk olan bayan kuaförlerin eğitimi katılımcılar tarafından oldukça pozitif verimli bir sonuç aldı. Bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” diye konuştu.


Program sonunda katılımcılara eğitim sertifikaları takdim edildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:30
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