Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel şölen Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak nehrinde kazların tek sıra halinde uzun kuyruk oluşturarak yüzmeleri büyük ilgi çekti.

Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak nehrinde kazların tek sıra halinde uzun kuyruk oluşturarak yüzmeleri büyük ilgi çekti.

Kızılırmak nehrinde bulunan kazların tek sıra halinde uzun kuyruk oluşturarak yuvalarına dönmesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kazların düğün konvoyu oluştururmuşçasına yüzmeleri vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken, kazları gören bazı vatandaşların ise hayranlıklarını video çekerken anlatmaları dikkatlerden kaçmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.