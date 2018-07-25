Kızılırmak'ta kaybolan gençten acı haber geldi

Karaboğaz köyünün Kızılırmak kıyısında 2 gün önce suya girdikten sonra kaybolan Raşit Tekin'in (22) bulunması için çalışmalara devam edildi.

Jandarma ekipleri kıyı taramalarını sürdürürken, AFAD görevlileri de su botlarıyla belli aralıklarla akıntı bölgesini kontrol etti. Konya ve Ankara'dan gelen dalgıç ekipleri ise derin dalmalar yaparak suyun akıntısına göre gidiş bölgesini tespit etmeye çalıştı.

BARAJ KAPAKLARI KAPATILMIŞTI

Yamula ve Hirfanlı barajlarının kapakları kapatılarak suyun debisinin düşürülmesi de çalışmaları kolaylaştırdı. Dalgıçların çalışması sonucu Raşit Tekin'in cesedinin, suya girdiği alanın yaklaşık 700 metre ilerisinde sazlıkların dibinde olduğu tespit edildi. Tekin'in cesedi, AFAD ve dalgıç ekiplerince sudan çıkarıldı.

Arama çalışmalarının yapıldığı alanda bekleyen Tekin'in ailesi ve yakınları acı haber üzerine fenalaştı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen cesedin, ön incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.