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Kızılırmak'ta kaybolan genç aranıyor

Kırşehir'de balık tutmak üzere gittiği Kızılırmak sahilinde dakikalar içerisinde gözden kaybolan Tekin (22) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

24 Temmuz 2018 Salı 07:59
Kızılırmak'ta kaybolan genç aranıyor

Dün sabah saat 05.00 sıralarında balık tutmak için Kızılırmak sahiline giden Raşit Tekin, telefonla görüştüğü yakınlarına nehir kıyısında olduğu belirttikten sonra irtibat kesildi. İhbar üzerine AFAD ekiplerinin yanı sıra, Ankara'dan sevk edilen su altı polisleri nehre tüple dalarak suda arama yaptı. Çok sayıda bölge sakini ile jandarma ekipleri de Kızılırmak suyu çevresinde arama çalışmalarına eşlik etti. Olay yerine gelen kayıp Raşit Tekin'in akrabaları ve aile fertleri ise arama çalışmalarını endişe içerisinde izledi. Raşit Tekin için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 07:59
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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