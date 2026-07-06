Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılmıştı! Genç kızdan acı haber geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sivas’ta kardeşleriyle Kızılırmak’ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin’in, 5 gün sonra cesedi bulundu.
Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk beldesi Burhan köyünde 5 gün önce meydana gelen olayda, Kızılırmak’ta çamaşır yıkadıkları sırada üç kız kardeş akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılanları fark eden yakınları, 19 yaşındaki Gülistan Şahin’i sudan çıkartmayı başardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin’i bulmak için başlatılan arama kurtarma sürerken, 5 gün sonra bugün sabah saatlerinde kızın cesedine ulaşıldı.
Gündem
BBP Genel Başkanı Destici’den 'dosyalar açılsın' çağrısı: Sivas olayları ve Başbağlar katliamı aydınlatılsın