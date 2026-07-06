Yılların mülkiyet kangrenine neşter! 1071 hak sahibi tapularına kavuştu

“BUGÜN BEYKOZ İÇİN TARİHİ BİR GÜN” Törenin açılış konuşmasını yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz'un uzun yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen önemli meselelerinden birinin daha sonuçlandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, teslim edilen 1071 tapunun hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Beykoz'un doğal güzelliklerinin yanı sıra mülkiyet yapısı bakımından da İstanbul'un en hassas ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Gürzel, yıllardır çözüm bekleyen bu sorunun sabır, kararlılık ve güçlü devlet iradesiyle bugün önemli bir aşamaya ulaştığını ifade etti. Mülkiyet sorunlarının çözüm sürecine katkı sunan önceki dönem Beykoz Belediye Başkanları Yücel Çelikbilek ve Murat Aydın'a teşekkür eden Başkan Vekili Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Beykoz'a verdikleri destek dolayısıyla ayrıca teşekkürlerini iletti. Tapunun yalnızca bir belge olmadığını vurgulayan Gürzel, "Tapu güvendir, huzurdur, geleceğe güvenle bakabilmektir. Çocuklara bırakılacak en kıymetli mirastır" ifadelerini kullanarak Beykoz Belediyesi'nin hiçbir vatandaşın mağdur olmadığı, mülkiyet sorunlarının tek tek çözüldüğü bir Beykoz hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.