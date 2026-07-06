Yılların mülkiyet kangrenine neşter! 1071 hak sahibi tapularına kavuştu

TOKATKÖY HAK SAHİPLERİNE YENİ MÜJDE Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılında temeli atılan Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerinin yeni konutlarına kavuştuğunu belirterek çok önemli bir müjde verdi. Dönüşüm sürecinde kafası çelinip ilk etapta projeye dâhil olmayan ancak sonradan pişmanlık duyarak başvuran vatandaşları da mağdur etmeyeceklerini belirten Bakan Kurum, bu kişileri de kapsayacak bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Vatandaşların konut fiyatlarına yönelik indirim ve kolaylık taleplerini bizzat değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "O gün milletimizin kafasını çelip belki o sürece dahil edilmeyen vatandaşlarımızı da hak sahibi yapacak bir çalışmayı bitirdik. Şimdi buraya gelirken onlar da diğer hak sahipleriyle en azından fiyatlarımızın daha yakın olabilmesi noktasında taleplerini bize ilettiler. Bunu da çalışacağız. Vatandaşımızın bu ihtiyacını giderecek konutlarda, konut fiyatlarında indirimi de yapacağız. O da vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." Beykoz Millet Bahçesi'nin 300 bin metrekarelik ilk etabının tamamlandığını hatırlatan Kurum, tescilli eserleri ve ağaçları koruyarak Beykoz Çayırı'nı aslına uygun şekilde vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getirdi.