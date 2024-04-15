Kızılırmak taştı işler karıştı! Köyün yolu 70 kilometre uzadı

Sivas'ta merkeze bağlı Yaramış köyünde üretim yapan çiftçiler, tarlalarına ulaşmak için 70 kilometre fazladan yol uzatıyor. Kar sularının erimesiyle birlikte debisi yükselen Kızılırmak'tan geçemeyen çiftçiler, Kızılırmak üzerine köprü yapılmasını talep ediyor.

Sivas'ta merkeze bağlı Yaramış köyünde yaşayan çiftçiler, arazilerine gidememe sorununun çözümü için yetkililerden köprü yapılması talep ediyor. Çiftçiler, arazilerine ulaşım için 1 kilometrelik mesafeyi kat etmek yerine 70 kilometrelik alternatif yolları tercih etmek zorunda kalmaktan şikâyetçi. Bu durum hem zaman kaybına hem de ek maliyetlere neden oluyor. Çiftçiler, köprü yapılmasıyla birlikte arazilerine ulaşımın kolaylaşacağını ve tarımsal faaliyetlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirebileceklerini ifade ederek yetkililerden bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını bekliyor.

“Buraya yapılması gereken tek bir şey var, o da köprü”

Arazilerine ulaşabilmek için gidecekleri 1 kilometrelik yolu, köprü olmadığından dolayı 70 kilometre dolaşan çiftçi Yasin Çınar, “Burası bizim ‘öte geçe’ dediğimiz bir bölge. Burada bin 800 dönüm arazimiz var. Bu araziyi biz sulu tarım olarak kullanamıyoruz. Hep kıraç kullanıyoruz. Kıraç kullandığımızdan dolayı da hem devlete hem bizim bütçemize zarar ettiriyor. Buraya yapılması gereken tek bir şey var, o da köprü. Köprüyü de yapmalarını istiyoruz. Biz buradaki arazimizi işlemek için ırmağa kadar geliyoruz. Burada kalıyoruz ve geri dönüyoruz. Arazimize gidebilmek için Ankara Yolu-Sıcak Çermik-Kalın köyü güzergâhını kullanıyoruz. Kalın köyünden tekrar arazi yoluna giriyoruz. Aynı istikametten tekrar köyümüze dönüyoruz. Arazimize gitmek için 70 kilometre bir yol gidiyoruz, 70 kilometre de dönüş yolumuz. Toplamda 140 kilometrelik bir yol kat ediyoruz. Bu da hem bizim bütçemize hem de devletimize bir zarardır. Devletin yetkililerinin bize yardım etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Arazimize ulaşabilmemiz için yaklaşık üç bin liralık yakıt masrafımız çıkıyor”

Yine köyün çiftçilerinden olan Halim Keskin, “Arazilerimize yaz döneminde geçmemiz imkânsızlaşıyor. Irmak çok yükseliyor. Gidip gelebilmek için 140 kilometre yol gidiyoruz. Bu da arazide işleyeceğimiz mazotun aşağı yukarı 3 katını yakmamıza sebep oluyor. Bundan dolayı biz buraya bir köprü talep ediyoruz ama sesimizi duyan yok. Devletimiz buraya bir çare bulsun istiyoruz. Bizim arazimize ulaşabilmemiz için yaklaşık üç bin liralık yakıt masrafımız çıkıyor. Tabii sadece ulaşım masrafı. Bir de bu araziye işlem yapıyoruz ve toplamda yakıt masrafımız beş-altı bin lira civarına çıkıyor” dedi.