Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim planı hazırlandı

ANKARA (AA) - Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı hazırlandı.

Meyra Place Otel toplantı salonunda Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı'nın Hazırlanması Projesi kapanış toplantısı gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, toplantıda yaptığı konuşmada, suyla ilgili yapılan çalışmaların önemine değinerek, dünyadaki su kaynaklarının miktarının aynı kalmasına rağmen kullanımının arttığını söyledi.



Taşkın gibi doğal afetlerin kontrol altına alınması için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkati çeken Metin, bu çalışmalar kapsamında risk haritalarının hazırlandığını ifade etti.

Metin, 16 havzada taşkın yönetim planlarının hazırlanması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, 2021'in sonunda tüm havzaların taşkın planlarının hazırlanması çalışmalarının bitmesini öngördüklerini kaydetti.

Söz konusu projeyle yeni yerleşimler oluşturulurken taşkın yönetim planının esas alınmasıyla olası bir taşkın durumunda can ve mal kaybının önüne geçilmesini hedeflediklerini belirten Metin, "Taşkın öncesi, taşkın sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili planlama, taşkının meydana getirdiği zararların en aza indirilmesini sağladığı için çok önemlidir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen de ülkelerin gelişmelerine paralel olarak temiz su ihtiyaçlarının arttığına vurgu yaptı. Dikmen, aşırı yağışlar ve kuraklık sonucu meydana gelen taşkınların zararlara yol açtığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarını korumamız ve havza ölçeğinde yönetmemiz gerekmektedir. Havzalar bazında kuraklık yönetim planlarının 2023 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Taşkın yönetim planlarının projeleri kapsamında taşkın tehlike haritaları, taşkın risk haritaları oluşturulmakta. Kızılırmak Havzası'nda taşkın açısından risk alanları belirlenmiştir, taşkın tehlike haritaları hazırlanmıştır. Proje kapsamında 465 tedbir belirlenmiştir."

- Risk taşıyan yerler tespit edildi

Planla taşkın öncesi, taşkın esnası ve sonrası yapılacak olan müdahale ve iyileştirme gibi çalışmaların planlanması ve koordine edilmesi, kamu kaynaklarının daha bilinçli ve sağlıklı kullanılması hedefleniyor. Ayrıca kurum ve kuruluşlarla halkın farkındalık düzeyinin artırılması ve bu şekilde can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu planla, havzada geçmişte yaşanmış ve gelecekte yaşanabilecek taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri incelenerek taşkın riski taşıyan yerler tespit edildi.