0553 313 94 23

Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim planı hazırlandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin:- "Taşkın öncesi, taşkın sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili planlama, taşkının meydana getirdiği zararların en aza indirilmesini sağladığı için çok önemlidir"

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim planı hazırlandı

ANKARA (AA) - Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı hazırlandı.

Meyra Place Otel toplantı salonunda Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı'nın Hazırlanması Projesi kapanış toplantısı gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, toplantıda yaptığı konuşmada, suyla ilgili yapılan çalışmaların önemine değinerek, dünyadaki su kaynaklarının miktarının aynı kalmasına rağmen kullanımının arttığını söyledi.

Taşkın gibi doğal afetlerin kontrol altına alınması için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkati çeken Metin, bu çalışmalar kapsamında risk haritalarının hazırlandığını ifade etti.

Metin, 16 havzada taşkın yönetim planlarının hazırlanması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, 2021'in sonunda tüm havzaların taşkın planlarının hazırlanması çalışmalarının bitmesini öngördüklerini kaydetti.

Söz konusu projeyle yeni yerleşimler oluşturulurken taşkın yönetim planının esas alınmasıyla olası bir taşkın durumunda can ve mal kaybının önüne geçilmesini hedeflediklerini belirten Metin, "Taşkın öncesi, taşkın sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili planlama, taşkının meydana getirdiği zararların en aza indirilmesini sağladığı için çok önemlidir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen de ülkelerin gelişmelerine paralel olarak temiz su ihtiyaçlarının arttığına vurgu yaptı. Dikmen, aşırı yağışlar ve kuraklık sonucu meydana gelen taşkınların zararlara yol açtığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarını korumamız ve havza ölçeğinde yönetmemiz gerekmektedir. Havzalar bazında kuraklık yönetim planlarının 2023 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Taşkın yönetim planlarının projeleri kapsamında taşkın tehlike haritaları, taşkın risk haritaları oluşturulmakta. Kızılırmak Havzası'nda taşkın açısından risk alanları belirlenmiştir, taşkın tehlike haritaları hazırlanmıştır. Proje kapsamında 465 tedbir belirlenmiştir."

- Risk taşıyan yerler tespit edildi

Planla taşkın öncesi, taşkın esnası ve sonrası yapılacak olan müdahale ve iyileştirme gibi çalışmaların planlanması ve koordine edilmesi, kamu kaynaklarının daha bilinçli ve sağlıklı kullanılması hedefleniyor. Ayrıca kurum ve kuruluşlarla halkın farkındalık düzeyinin artırılması ve bu şekilde can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu planla, havzada geçmişte yaşanmış ve gelecekte yaşanabilecek taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri incelenerek taşkın riski taşıyan yerler tespit edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
  1. Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı
  2. Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen
  3. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Kartal: "Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz"
    1. İsmail Kartal: "Mevlüt Erdinç ve..
    2. Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri..
    3. Konya’da kent merkezine inen yaralı..
    4. Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka..
    5. Mardin’de Dicle Elektrik çalışanlarına..
    6. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    7. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    8. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    9. Zabıtadan kurban denetimi
    10. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    11. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    12. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    13. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    14. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    15. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    16. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    17. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    18. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    19. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    20. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    21. İngiltere'de Salah şoku! Soruşturma..
    22. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    23. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    24. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    25. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    26. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    27. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    28. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    29. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    30. Pakistan-Hindistan arası tren..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru