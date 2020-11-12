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Ekonomi "Kızılinler bal kabağı" sofraları tatlandırıyor
Ekonomi

"Kızılinler bal kabağı" sofraları tatlandırıyor

Eskişehir'de yetiştirilen, lezzeti ve dayanıklılığıyla adından söz ettiren "Kızılinler bal kabağı" birçok kente gönderiliyor - Kızılinler Mahallesi muhtarı Mustafa Gençtürk: - "Yıllık 700 ton kabak yetiştirip, Türkiye'nin birçok kentine gönderiyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Sakarya, Bilecik gibi kentlerden Kızılinler kabağına yoğun ilgi var" - Kabak yetiştiricisi Ufuk Eken: - "Organik olarak yetiştirilen kabağımız lezzetli ve dayanıklı oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:08:38 -
"Kızılinler bal kabağı" sofraları tatlandırıyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yetiştirilen, lezzeti ve dayanıklılığıyla adından söz ettiren "Kızılinler bal kabağı", birçok kentteki sofralarda yerini alıyor.

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı 194 nüfuslu Kızılinler Mahallesi'nde 50 yıl önce yetiştirilmeye başlanan Kızılinler bal kabağının ekimi, 20 Nisan-10 Mayıs'ta gerçekleştiriliyor.

Eylül ayının ortalarında hasadına başlanan Kızılinler bal kabağında bu yıl 700 ton rekolte elde edildi. Lezzeti ve dayanıklılığı nedeniyle tercih edilen bal kabağı, toptancılar aracılığıyla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

Türkiye'de sofraları tatlandıran Kızılinler bal kabağının kilogramı 50 ila 80 kuruş arasında alıcı bulurken, üretici ilgiden memnun.

Kırsal bölgedeki Kızılinler Mahallesi muhtarı Mustafa Gençtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede ilk bal kabağı ekiminin 50 yıl önce başladığını söyledi.

Kızılinler kabağının dayanıklılık açısından diğer bal kabaklarına göre daha iyi olduğunu ifade eden Gençtürk, şöyle konuştu:

"Dönüm başına 2,5 ton kabak verimi elde ediyoruz. Yıllık 700 ton kabak yetiştirip, Türkiye'nin birçok kentine gönderiyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Sakarya, Bilecik gibi kentlerden Kızılinler kabağına yoğun ilgi var. Kabağımız ülke genelinde adeta marka oldu. Köyden kente olan göçler nedeniyle kabak ekimi azaldı."

- "Organik yetiştirilen kabağımız lezzetli ve dayanıklı oluyor"

Kabak yetiştiricisi Ufuk Eken ise her yıl toptancıların gelip aldığı Kızılinler kabağınıTürkiye'nin birçok noktasına götürdüğünü bildirdi.

Kabağın fiyatının yıllardır aynı olduğunu anlatan Eken, "Keşke fiyatları biz yukarı çeksek aracılar az kazansa. Böylece tüketici daha ucuz kabak yiyebilse. Bu yıl sadece 30 ton İzmir'e, 90 ton Bursa'ya, 5 ton ise İstanbul'a kabak gönderdim. Türkiye'nin her yerinden Kızılinler kabağına talep var. Organik olarak yetiştirilen kabağımız lezzetli ve dayanıklı oluyor." diye konuştu.

Yetişticilerden Necmi Çiftçi de 50 yıldır kabak yetiştiriciliği yaptığını belirterek, ilk zamanlar mahalle aralarından sattıkları Kızılinler kabağının şimdi toptancılar tarafından alındığını bildirdi.


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