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Dünya Kızıldeniz'de ticari gemi, mayına çarptı
Dünya

Kızıldeniz'de ticari gemi, mayına çarptı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ticari bir geminin, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki Husiler tarafından yerleştirilen bir mayına çarpması sonucu hafif hasar gördüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:11:00 -
Kızıldeniz'de ticari gemi, mayına çarptı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ticari bir geminin, Kızıldeniz'in güneyinde Yemen'deki Husiler tarafından yerleştirilen bir mayına çarpması sonucu hafif hasar gördüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı "Al Ekhbariya"nın koalisyon güçleri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından yerleştirilen deniz mayını ticari bir kargo gemisine çarptı." ifadeleleri kullanıldı.

Haberde, ticari geminin mayına çarpması neticesinde ön kısmının hafif şekilde zarar gördüğü belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Haberde başka detaya yer verilmezken Husilerden olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Zaman zaman Kızıldeniz'de deniz mayını imha edildiği yönünde açıklama yapan koalisyon güçleri, Husileri uluslararası deniz seyrüseferini tehdit etmek için mayın yerleştirmekle itham ediyor.

Uzun zamandır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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