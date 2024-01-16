Kızıldeniz ısınıyor! Bölgede petrol fışkırıyor ama o tarihten bu yana beklentilerin aksine gerileme başladı! 78,15 dolar

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da süren savaşın ham petrol üretimi üzerindeki sınırlı etkisi nedeniyle yeni haftaya zayıf başladı. Petrol göstergelerinin geçen hafta yüzde 2 değer kazanmasının ardından kar alımları ile birlikte petrol fiyatları düşüş gösterdi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşüşle varil başına 78,15 dolardan kapanırken, ABD'nin West Texas Intermediate ham petrolü yaklaşık yüzde 0,5 değer kaybederek 72,30 dolara geriledi. Her iki gösterge de seansın başlarında varil başına 1 dolardan fazla düştü. ABD'de tatil nedeniyle pazartesi günü piyasaların kapalı olması da fiyatların yatay seyretmesine yol açtı.

Tankerler rotasını değiştiriyor

İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa karşılık olarak İran destekli Husilerin deniz taşımacılığına yönelik Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırılar suların ısınmasına yol açarken, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıları başlatmasının ardından Cuma günü birçok tanker sahibi Kızıldeniz'den uzak durdu ve çok sayıda tanker rotasını değiştirdi.

Savaş aynı zamanda bölgede seyreden en az dört LNG tankerini de durdurdu. Petrol brokeri PVM'den Tamas Varga, "Petrol arzının olumsuz etkilenmediğinin anlaşılması, geçen haftanın boğalarının kar elde etmesine yol açıyor ve aşağı yönlü hareket biraz daha güçlenen dolarla biraz daha şiddetleniyor" dedi.

Husiler saldırmaya devam edecek

Yemen'deki Husilerin baş müzakerecisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'e giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceği uyarısında bulundu. Öte yandan ABD ordusu da, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada ABD'ye ait bir konteyner gemisini vurduğunu duyurdu.

Citi analistleri, şu ana kadar petrol arzında bir kayıp yaşanmadığını, ancak nakliyecilerin Kızıldeniz'den kaçınmak için yapmak zorunda oldukları daha uzun yolculuklar nedeniyle nakliye kesintisinin 35 milyon varili denizde tutarak piyasayı dolaylı olarak sıkılaştırdığını yazdı.

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Libya'da yolsuzluk iddialarını protesto eden halk, 7 Ocak'ta günlük 300 bin varil kapasiteli Sharara sahasının kapatılmasının ardından iki petrol ve gaz tesisini daha kapatma tehdidinde bulundu.

ABD ve Kanada, soğuk hava koşulları nedeniyle petrol üretimini kısmak durumunda kalırken, Kuzey Dakota Boru Hattı İdaresi'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, aşırı soğuklar ve buna bağlı operasyonel sorunlar nedeniyle Kuzey Dakota petrol üretimi 400 bin-425 bin bpd seviyesinde düşüş gösterdi.

Soğuk hava da petrol fiyatlarını tırmandırmıyor

Chicago'daki Price Futures Group'ta analist olan Phil Flynn, "Soğuk hava üretimi etkiliyor, ancak (fiyatlar) bu soğuk havanın yakında sona ereceği algısıyla düşüyor gibi görünüyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını düşürmeyi tartışmak için henüz erken olduğu uyarısıyla birlikte bölgedeki ekonomik durum da bir miktar kasvetli olmaya devam ediyor.